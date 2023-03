GAGNÉ, Jacqueline Fiset



À l'Hôpital St-François-d'Assise, le 24 février 2023, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Jacqueline Fiset. Elle est allée rejoindre son époux, monsieur Albert Gagné. Elle était la fille de feu madame Yvonne Bourget et de feu monsieur Adjutor Fiset. Elle demeurait à Québec. Madame Fiset laisse dans le deuil ses enfants : Claire (Yves Constantineau), Gilles (Muryel Bergeron), Céline (Marcel Pilon), Claudette (Jacques Picher) et André (Marie Bigras); ses petits-enfants : Karine, Martine, Matthew, Cédrick, Patrick, Sabrina, Samuel, Simon, Sinthia, Catherine et Valérie; ses arrière-petits-enfants : Xavier, Yohan, Camille, Maïka, Louane, Simone, Laurence, Hugo, Téo, Ély, Noa, Mia, Roméo, Elena, William, Charlie, Benjamin, Elisabeth et Abigaëlle. Elle laisse également dans le deuil son frère et sa sœur : Marcel et Georgette ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs: Gabrielle Bouchard, Louise Boies, Denis Champagne, Alain Légaré, Emely Kidganon et ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagné. Elle est allée rejoindre les membres de la famille Fiset et ceux de la famille Gagné qui l'ont précédée. Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille a confié madame Fiset au :La famille recevra les condoléances vendredi le 24 mars 2023, de 19h à 22h ainsi que le samedi 25 mars de 8h30 à 10h.La famille tient à remercier les membres du personnel de la Résidence Louis XIV ainsi qu'au personnel soignant des soins palliatifs de St-François-d'Assise pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à madame Fiset. La famille tient à remercier le docteur Pierre Morency pour ses bons soins comme médecin de famille. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (1040 Av. Belvédère #305, Québec, Québec G1S 3G3).