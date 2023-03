BOUTIN, Robert



À l'aube, ce mercredi 8 mars 2023 monsieur Robert Boutin, nous a quittés à l'âge de 74 ans après avoir obtenu, comme il le souhaitait, des soins de fin de vie à la suite d'une lutte courageuse contre la dépression réfractaire. La famille vous accueillera:le samedi 18 mars 2023 de 12h à 13h15 pour recevoir les condoléances.Fils de feu Joseph Boutin et de feu Claire-Hélène Godbout. Il était natif de Saint-Lambert-de-Lauzon. Outre sa conjointe Monique Lachance, il laisse dans le deuil son fils Pascal (Élif Oral), ses filles Nathalie (Claude Chabot) et Marie-Josée (Jasmin Gagné) ainsi que le fils de Monique, Jean-Pierre Gosselin; ses petits-enfants, Nicolas, Jean-Simon, William, Alexis, Mathieu et Rosalie ainsi que son arrière-petite-fille à venir Émy-Rose. Il laisse également ses frères et ses sœurs : Huguette (Jean-Pierre Godin) feu Rita (feu Paul-Émile Buteau), Roger, Noël (Lise Boutin), Marcel (Lorraine Labrie), André (Francine Poisson), Adrien, ses beaux-frères et belles-sœur de la famille Lachance ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines parents et nombreux ami(e)s. Robert, Bob, papa aura joué tous les rôles de sa vie en faisant rire les autres, en étant rassembleur, car ce qu'il appréciait c'était d'être entouré de sa famille et de ses ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant du 3e étage et l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. La direction des funérailles est confiée à la