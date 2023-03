ROYER, David



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 mars 2023 à l'âge de 63 ans, est décédé M. David Royer, époux de Mme France Fradette, fils de feu M. Philippe Royer et de Mme Gertrude Lamontagne. Il demeurait à Lévis (secteur St-Étienne de Lauzon). Il laisse dans le deuil, outre son épouse France, ses enfants Del et Samuel (Catherine Labbé), son beau-fils François et sa belle-fille Sabrina (Sylvain Déry). Ses petits-enfants : Darel, Deloik, Maylicya et Maverick, Lucas et Anna, Mathis et Gustave. Il laisse également dans le deuil, sa sœur Diane (Daniel) et son frère Daniel (Annie). Son beau-père M. Léonard Fradette (feu Huguette Côté), ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Fradette: Feu Alain (Marlène Bolduc), feu Line, Michel, Nancy (Louis Laflamme), Johanne; plusieurs oncles et tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s. Les membres de la famille vous accueilleront à laà compter de 10 heures.La direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire Beaudoin Ferland Dupuis Ltée.