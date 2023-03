NOREAU, Yves



À l'hôpital régional de Portneuf, le 24 février 2023, à l'âge de 64 ans et 7 mois, est décédé monsieur Yves Noreau, époux de dame Claudette Moisan, fils de feu monsieur Paul-Armand Noreau et de feu dame Louisette Bussières. Il était natif et demeurait à St-Raymond. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale jeudi 23 mars prochain de 18 h 30 à 21 h, ainsi queà compter de 9 h.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Outre son épouse, monsieur Noreau laisse dans le deuil sa fille unique : Marie-Ève (Keven Cauchon); ses 2 p'tits poux d'amour : Zack et William; ses frères et sœurs : Michel (Francine Thiboutot), Christiane (Roger Lefebvre), Mario (Guylaine Moisan), Raymond (Josée Moisan), Alain (Brigitte Leduc), Gérald (Danye Moisan), Marlène (Jean Noreau) et Louise (Louis Morasse); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Moisan : Carole (Yves Moisan) et Jean-Marc (Guylaine Perron); ses filleuls : Eric, Nicolas et William; ainsi que plusieurs oncles et tantes, neveux et nièces, cousins et cousines, parents et ami(e)s. Outre ses parents, particulièrement sa mère Louisette tout récemment, il est allé rejoindre ses beaux-parents Delphis Moisan et Fernande Hardy; son beau-frère Gaétan, ainsi que d'autres proches l'ayant précédé. La famille adresse de sincères remerciements au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital régional de Portneuf ainsi que Dre Lauréanne Goulet-Plamondon pour les bons soins prodigués, leur humanisme, leur professionnalisme, leur écoute et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf : www.jedonneenligne.org/fsportneuf/ / 700, rue St-Cyrille, St-Raymond, Québec, G3L 1W1.