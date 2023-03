BEAUDOIN, Rémi



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 12 mars 2023, à l'âge de 87 ans, entouré d'amour, est décédé Rémi Beaudoin, époux de madame Lise Baillargeon, fils de feu Marie Lamontagne et de feu Arthur Beaudoin. Il demeurait à Québec et était autrefois à l'emploi de la ville de Sainte-Foy qu'il a servie pendant de nombreuses années.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h 30. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement. Il laisse dans le deuil son épouse Lise Baillargeon; son fils et sa conjointe, ses filles Catherine (Normand), Judith (Martin) et France (Hugues); ses petits-enfants : Xavier, Florence (Charles-Antoine), Myriam (Jonathan), Loïcs (Alyssa), Béatrice (Alexandre), Henri (Rose), les enfants de son fils et de sa conjointe ainsi que ses arrière-petits-enfants : Albert et Marguerite. Il laisse aussi dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-soeurs : feu Hermann (Andrée), feu Laurice (feu Julien), feu Myriam (Laurent), feu Marcellin, Agathe (Jean-Charles) et François-Vital. Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs et ses beaux-frères de la famille Baillargeon : Andrée (Renaud), Hélène (Charles), Francine (Camille), Marc (Suzie) ainsi que ses beaux-parents : feu Laurette Gourdes et feu Roland Baillargeon. Enfin, il laisse également sa filleule Geneviève, sa tante Jeanne d'Arc (feu Alphée), son oncle Marcel (Normande) et ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier les employé(e)s de l'unité de soins au 2e étage de la résidence Jardins Logidor ainsi que l'équipe des soins palliatifs du 8e étage de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don auprès de la Maison de Lauberivière, refuge et aide pour sans-abri à Québec. Le don peut être effectué auprès de la Fondation de Lauberivière en ligne https://lauberiviere.org/fondation ou des formulaires seront disponibles sur place (téléphone : 418 694-9316).