COPEMAN, Richard



À l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 23 février 2023, à l'âge de 82 ans et 6 mois, est décédé monsieur Richard Copeman, conjoint de madame Michèle Dumais. Il était le fils de feu dame Patricia Egan et de feu monsieur Gerard Marvel Copeman. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h 20.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Saint-Patrick. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Steve (Donna), Bruce (Kim), Kevin (Shari) et Tracey (Peter); ses petits-enfants Sean, Lianne, Chris, Ryan, Shaunna, Evan, Chelsea, Kyle et Hunter; sa sœur Roslyn Copeman (Pierre Brochu); ses beaux-frères et belles-soeurs Jacques Dumais (Chantal Desenne), Lise Dumais (William Thomas) et Madeleine Dumais; les enfants de sa conjointe, Paola (Ray, et leurs enfants Sarah et Philippe), Elena (Hugues, et leurs enfants Adèle et Élie); son filleul François Brochu et son neveu Gary Gaboury; ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements sincères au personnel soignant en hémato-oncologie de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur attention et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer2375, avenue de Vitré, Québec, (Québec), Téléphone : 418 657-5334, courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca, site web : www.fqc.qc.ca Des formulaires seront disponibles sur place.