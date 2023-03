LAMONTAGNE Père Gustave, SM



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 février 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé le père Gustave Lamontagne, SM, (marianiste), fils de feu Arsène Lamontagne et feu Wilhelmine Roy. Il était natif de Sainte-Claire. Outre ses confrères marianistes, il laisse dans le deuil : feu Fernand (Cécile Leblond), feu Henri (feu Gisèle Corriveau), feu Richard, feu Émilien, feu Annita, feu Claire et feu Pauline, Soeur de la Charité de Saint-Louis. Il laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces et de nombreux amis(es). Le Père Gustave est bien connu dans la région de Chaudière-Appalaches où il a travaillé en pastorale à Saint-Anselme, au CEGEP Lévis-Lauzon. Il était très apprécié lorsqu'on faisait appel à lui pour des baptêmes, des mariages et des funérailles. Nous remercions le personnel de la Résidence Déziel pour les bons soins prodigués.La famille et les religieux marianistes recevront les condoléances à compter de 13 h.