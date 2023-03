PÉLOQUIN, Gilles



Au Centre d'Hébergement Côté Jardins, le 20 février 2023, à l'âge de 86 ans et 4 mois, est décédé monsieur Gilles Péloquin, époux de madame Claudette Gilbert. Il était le fils de feu dame Blanche Archambeault et de feu monsieur Philippe Péloquin. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Guy Péloquin (Liza Gravel) et sa fille Martine Péloquin (André Marchand); ses petits-enfants Noémi Péloquin (Jérôme Déry), Anne-Sophie Marchand, Laurie Marchand (Olivier Beaulieu), David Péloquin (William Pelletier) et Philippe Marchand (Laurie Brunelle); son arrière-petite-fille Rose Marchand; sa soeur Monique Péloquin; ; son beau-frère Robert Gilbert (Rita Carpentier); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 16 h 30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. La famille tient à remercier le CHSLD Côté Jardins pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-4999, Courriel : info@fondation-iucpq.org, Site web : www.fondation-iucpq.org Des formulaires seront disponibles sur place.