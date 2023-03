PROTEAU, Micheline Emond



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Micheline Emond Proteau, tendre épouse de Claude Proteau. Née à Québec, elle nous a quittés le 6 mars 2023 à l'hôpital St-Sacrement, à l'âge de 84 ans. Elle était la fille de feu Bérangère Thibodeau et de feu Jean-Marie Emond, et la sœur de feu Michel Emond et feu Murielle Emond. Outre son mari, elle laisse dans le deuil ses trois enfants adorés : Yves Proteau (Anne Théberge), Jean Proteau (Marilyn Stewart) et Julie Proteau (Guy Picard); ses petits-enfants : Antoine Proteau (Agathe Besse-Bergier), Charles Proteau (Stéphanie Lachance), Laurence Proteau (Maxim Poulin) et leur mère, Josée Verret; Émilie Mastro Proteau (Mike Mastro), Catherine Proteau (Patrick Martin), Justin Picard, Thomas Picard et ses arrière-petits-enfants : Adélaïde, Benjamin, Jules et Addison. Étant une femme d'exception très aimée de ses proches, elle laisse dans le deuil plusieurs membres de sa famille, cousins, cousines, neveux et nièces ainsi que de nombreux amis. Nous tenons d'ailleurs à remercier celles et ceux qui ont été présents pour elle et qui ont marqué si positivement sa vie. Nous tenons aussi à remercier le personnel des soins intensifs de l'hôpital St-Sacrement pour les bons soins prodigués et pour leur constante délicatesse.La famille vous accueillera pour les condoléances dès 13h. L'envoi de fleurs peut être remplacé par un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer. Les avancés sur cette maladie lui tenait particulièrement à cœur.