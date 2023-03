THIBODEAU, Gilles



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 10 mars 2023, à l'âge de 90 ans est décédé M. Gilles Thibodeau, époux de dame Jeannine Ferland. Il était le fils de feu dame Rosilda Drouin et de feu M. Napoléon Thibodeau. Il demeurait à Québec.Outre son épouse Jeannine, Monsieur Thibodeau laisse dans le deuil : sa fille Christine (Denis Verret), son fils Christian (Patricia Robin); ses petits-enfants : Rébecca Verret (Raphaël Lavoie), Francis Verret, Alexandre Thibodeau, Bastien Thibodeau, Erwan Thibodeau et son arrière-petite-fille Sofia Lavoie. Il laisse également dans le deuil son frère et sa sœur : Réal Thibodeau et Gaétane Thibodeau (feu André Bédard) ainsi que de nombreuses belles-sœurs, beaux-frères, nièces, neveux et plusieurs anciens collègues et amis. Il est parti rejoindre ses parents ainsi que sa sœur Fernande Thibodeau (feu Julien Fiset). La famille tient à adresser des remerciements particuliers à son médecin de famille la Dre Hélène Lavoie-Ferland, le Dr Pascal Rhéaume, les membres du personnel du CLSC de Charlesbourg, la Dre Jacynthe Lambert et tous les membres du personnel de soins palliatif du B8 de l'hôpital Saint-François d'Assise, pour les bons soins prodigués.