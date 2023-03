BILODEAU, Diane



À l'Hôtel-Dieu de Lévis le 6 mars 2023 à l'âge de 69 ans est décédée Madame Diane Bilodeau, fille de feu Albert Bilodeau et de Jeannine Bégin et conjointe de Monsieur Denis Morin. Elle demeurait à St-Henri-de-Lévis. Elle laisse dans le deuil sa mère Jeannine Bégin, son conjoint Denis Morin, ses enfants : Pascal Daigle (Marielle Sioui), David Daigle (Claudia Labonté), ses petits-enfants : Sarah-Ann, Olivier, Derek, Ludovic et Émy, ses frères et sœurs : feu Claude, Louise, Pierre (Claire Labrecque), France (Daniel Langlois), Jean (Micheline Landry) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille souhaite remercier sincèrement tout le personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de L'Hôtel-Dieu de Lévis https://www.jedonneenligne.org/fhdl/IM/