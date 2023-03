COUTURE, François



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 mars 2023, est décédé François Couture, à l'âge de 63 ans. Il était le fils de feu Madeleine Racine et de Jean Couture. Il demeurait à Québec. Outre son père, François laisse dans le deuil ses frères et sa sœur, Richard, Marie (Michel Grenier), Jean Jr (Martin Caillé), ses deux neveux Thomas et Charles Grenier, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et amis. Il laisse également dans le deuil des gens précieux et formidables qui l'ont accompagné tout au long de sa vie : Clément, Mimi, Alexandre et sa famille, Mélina et Henri, Lise ainsi que Carolanne et sa famille, tous les intervenants et organismes TSA qui, par leurs diverses interventions, ont grandement contribué à son développement et ses petits bonheurs de tous les jours. Malgré toute la peine que nous éprouvons suite à ton départ précipité, nous sommes rassurés de savoir que maman était là à t'attendre. Sache que tu nous as toujours comblés d'un grand bonheur. Ta différence a fait de toi un être à part, curieux, attachant, habité d'une énergie sans relâche, cherchant toujours à profiter du moment présent. Tu tenais définitivement cela de maman. Tes appels téléphoniques du dimanche vont grandement nous manquer. Repose en paix cher François.