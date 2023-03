BOIVIN, Yvon



À Lévis, le 2 janvier 2023, à l'âge de 58 ans, est décédé monsieur Yvon Boivin, fils de feu Raoul Boivin et de feu Rachel Vigneault. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Rédempteur. Il laisse sa deuxième famille: sa tante Olivette Vigneault (feu Normand Morin); sa cousine Anne et sa fille Geneviève; son filleul Jonathan (Alexandre); sa marraine Pierrette Vigneault; ses oncles et tantes: Olivette Boivin (Jean-Claude Ersnt), Diane Boivin (Claude Bouvette), Raymond Côté, Hélène Badeau et Annette Lemieux; ainsi que ses cousins, cousines, ses ami(e)s et ses collègues de travail.Parents et ami(e)s y seront invités.