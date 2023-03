SAVARD, Micheline



Micheline nous as quittés le 8 mars 2023 à l'âge de 79 ans, pour retrouver ses parents Jean Paul Savard et Jeanne D'Arc Jobin, qui vont l'accueillir dans un monde meilleur. Nous garderons de bons souvenirs d'une fille, femme, mère, grand-mère. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Mario Lefrançois (Chantale Desrochers), Sylvie Lefrançois, Stéphane Lefrançois (Nadine Mainguy), ses frères et soeurs : France Savard, Jacques Savard, Jean Guy Savard, Carole Savard, Gaétan Savard et Richard Savard, ses neveux et nièces : Karine, Valérie, Julie, Caroline, Marc, Daniel, Jennifer, Alyson, Kimberly, Jimmy et Caroline. Sont également attristés, ses oncles, ses tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s.