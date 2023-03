DUNN, Gisèle Maltais



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 9 mars 2023, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Gisèle Maltais, épouse de feu monsieur Raymond Dunn, fille de feu Félixine Ratté et de feu Maurice Maltais. Elle demeurait à Québec.Elle était la sœur de feu Marie-Claire (feu Jean Villeneuve), feu Thérèse (feu Édouard Boies) et feu Achille Maltais. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (Johanne Villeneuve) et Linda; ses petites-filles : Myriam (Steve Dubé) et Marie-Pier (Patrick Brassard); ses arrière-petits-enfants : Félix, Alexi et Xavier Dunn-Brassard, Christophe Jalbert et Noémie Dubé, ainsi que ses neveux, nièces dont Jocelyne et Hélène Villeneuve qui ont offert une précieuse aide à Gisèle. Elle laisse également ses ami(e)s. La famille recevra les condoléances au, de 13 h à 15 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière de La Malbaie au printemps. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement Christ-Roi pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec adressé au 279 rue Sherbrooke Ouest Bureau 305, Montréal, Québec, par téléphone : 514 871-1717 ou sur son site web : https://rubanrose.org/mimpliquer/dons/faire-un-don/don-en-lhonneur/. Des formulaires seront disponibles sur place.