ASSELIN, France



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 27 février 2023, à l'âge de 69 ans et 4 mois, est décédée madame France Asselin, fille de feu madame Marie Marineau et de feu monsieur Rosario Asselin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auElle laisse dans le deuil son frère et ses sœurs : Pierre, Henriette (Michel Bolduc), Monique (feu Michel Alain) et Claire (Raymond Giguère); ses neveux et ses nièces : Martine et Patrick Alain (Marie-Julie Boulet), ainsi que Mélanie et Daniel Giguère. Elle laisse également dans le deuil sa tante Marie-Marthe Asselin, plusieurs cousins et cousines des familles Asselin et Marineau, ainsi que plusieurs ami(e)s, dont son amie Marie-Pierre Bureau de qui elle était proche. La famille tient à remercier particulièrement le personnel des soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg.