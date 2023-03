GAGNÉ, Marielle Roy



C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Marielle Roy, survenu au CHSLD de Sainte-Claire, le 8 mars 2023, à l’âge de 92 ans. Elle était l’épouse de feu M. Georges-Émile Gagné et demeurait à Sainte-Hénédine. La famille vous accueillera:le samedi 18 mars 2023 de 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (Diane Paquet), feu André, Roger (Lyne Chandonnet), Marcel (Micheline Sylvain), Diane (Réal Maheux), Doris (Steve Gagné); ses petits-enfants : Isabelle et Rémy Gagné, Sébastien Giroux, Francesca et Jonathan Gagné, Sabrina Cantin, Maxime et Frédéric Maheux, Émily et Sarah Bisson ainsi que ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs : feu Fernand (Gabrielle Bilodeau), Ghislaine (feu René Guérette), feu Estelle (feu Roland Morin), feu Suzanne (feu Eugène Dallaire), feu Raymond (Claudette Rodrigue), feu Marius (feu Madeleine Morin), feu André (Gisèle Carrier), feu Paul (Odette Morin), Rosa (feu Philippe Sylvain), Yvette (Paul Brousseau), feu Joseph, feu Lise (Michel Roy), Lucie (feu Pierre Ducharme); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Thérèse (feu Jean-Paul Richard), Marguerite (feu Maurice Royer), feu Roland, Jeannette (feu Paul-André Marcoux), Raymond (Louise Bilodeau), Benoît (Françoise Deblois) et Laurette (feu Normand Nadeau, Rock Chabot). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement l’ensemble du personnel du CHSLD de Sainte-Claire pour leurs bons soins prodigués et leur grand dévouement. Des dons à la fondation des maladies du coeur et AVC seraient appréciés. https://cutt.ly/G8KmpeX