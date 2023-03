SIMARD, Colombe



À l'hôpital St-François d'Assise, le 2 mars 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Colombe Simard. Elle était l'épouse de monsieur Laurien Sasseville, fille de feu dame Fernande Laflamme et de feu monsieur Alphonse Simard. Elle demeurait à l'Ancienne-Lorette, autrefois de Dolbeau-Mistassini.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Laurien; ses enfants : Guylaine (Christian Provencher), Guy (Diane Parisien), feu Éric et Hugues (Mélissa Mercier); ses sept petits-enfants; ses frères et sœurs : feu Édith (feu Sarto Albert), feu Victorien (feu Angela Ouellet), Pauline (feu Jean-Pierre Beaulieu), Rodrigue (Lucette Girard), feu Benoît (Jean Tremblay), Bibiane et feu Michelle (feu Jean-Marc Hudon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Sasseville ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec, 3750, boul. Crémazie Est, bureau 500, Montréal (QC) H2A 1B6, tél. : 514-259-3422, web :https://www.diabete.qc.ca/fr/diabete-quebec/dons/ .