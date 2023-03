LAVERDIÈRE VÉZINA, Madeleine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 mars 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Madeleine Laverdière, épouse de feu Réal Vézina, fille de feu Claire Bourget et de feu Armand Laverdière. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marc (Barbara Webster), Lise (Mario Lemelin), Martine (Sylvain Verpaelst) et Anne (Georges Lambert); ses petits-enfants: Karen et Éric Lemelin, William et Roxanne Lapierre; ses arrière-petits-enfants: Alexie, Chloé et Louis-Félix Bilodeau ainsi que Maé et Aby Lemelin; ses frères et sœurs : Rita (feu Roland Bussières), Paul (Judith Pelletier) et Denise Laverdière (Roland Cook); son beau-frère Claude Vézina (Yvette Jean). Elle laisse également dans le deuil ses nièces chères à son coeur : Yvonne Vézina (Marc Turgeon) et Claire Bissonnette ainsi que plusieurs autres neveux et nièces, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 10 h 45.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie. Sincères remerciements au personnel des Marronniers pour les bons soins prodigués à notre mère et pour toutes leurs délicates attentions.