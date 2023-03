ST-ONGE, Marcel



Entouré de l'amour de sa famille, dans la paix et la sérénité, à la Villa Laurence de Laurier-Station, le 7 mars 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Marcel St-Onge, époux de Marie-Paule Rousseau. Il était le fils de feu Germain St-Onge et de feu Laura Auger. Il demeurait à Laurier-Station. Il laisse dans le deuil outre son épouse Marie-Paule, ses enfants: Gilles (Ida Houde), feu Suzanne (Gilbert Poirier), Carole (Marc Lemay); ses petits-enfants : Simon (Roch Dumont) et Andréanne St-Onge (Stéphane Dufour), Mélissa Jalbert (Martin Pintal), Keven Lemay (Mélissa Asselin) : ses arrière-petits-enfants : Jacob et Liam Dufour, Kayla et Jayden Grandmont Jalbert, Madison Lemay. Ses frères et sœurs : feu Charles (feu Rosilda Mailloux), feu Jean-Marie (feu Cécile Dubois), feu Aurore (feu Fernand Lauzé), Rosaline (feu Adélard Croteau), feu Sœur Madeleine, feu Robert (feu Rolande Gervais), feu Julienne (feu Clarence Morrisson), feu Georgette (feu Gilbert Michaud), feu Raymonde (feu Louis-Paul Beaudet), feu Louiselle (feu Fernand Couture), Micheline (Florian Samuel); Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rousseau : feu Alphédor (feu Élise Sévigny), feu Raymond (feu Judith Lamontagne), feu Thérèse (feu Ludger Charest), feu Delphis (Éva Béland), feu Adrien, feu Léandre (feu Noella Lapointe), feu Patrice (Jeannine Martineau), feu Marie-Claire (feu Yvon Demers), Noel-André (Pauline Bédard), Jules (Claudette Lavallière), Léopold (Lucille Cayer), Armand (Rita Lachance); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de la Villa Laurence, son médecin Dre Chantal Labonté, les différents intervenants du CLSC de Laurier-Station pour leur dévouement, leur humanisme et les bons soins prodigués à notre père. Un immense merci à sa nièce Diane Charest pour son support et son aide apportée à la famille au cours des dernières années. La famille vous accueillera à la Maison funéraireà compter de 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Site Web : www.cancer.ca.