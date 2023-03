SIMARD COUTURE, Denise



À son domicile, le 4 mars 2023, à l'aube de ses 76 ans, est décédée subitement dame Denise Simard Couture. Elle était la fille unique de feu dame Cécile Laplante et de feu monsieur Adélard Simard. Elle demeurait à Québec.Outre son conjoint Claude Couture, elle laisse dans le deuil ses enfants : Christian (Sophie Lavigne), Benoît (Véronique Tremblay) et Simon (Joanne Machin), de même que ses petits-enfants : Marie-Laurence, Gabrielle, Alex, Karel, Léa, Éloïse et Zoé. Elle laisse également dans le deuil son beau-frère Jacques Couture (Ginette Roy), ses belles-sœurs : Marie-Paule (feu Maurice Trottier) et Suzanne Renaud (feu André Couture), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Téléphone : 418 527-4294, Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.