FORTIN, Marie-Anna (Marie Bolduc)

Au CHSLD St-Anselme, lundi le 13 février 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Marie-Anna Fortin (Marie Bolduc), elle était l'épouse de monsieur Réal Bolduc et la fille de feu monsieur Napoléon Fortin et de feu madame Marie-Laure Bolduc. Elle demeurait à Lévis, autrefois à St-Victor de Beauce.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 15 h.Parents et amis qui le ne peuvent être présents sont invités à visionner la cérémonie en direct ou en différé en cliquant sur " Visionner la cérémonie ". La mise en niche des cendres se fera au Mausolée Mont-Marie à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil, outre son époux monsieur Réal Bolduc, ses enfants : Francine (Gilbert Fournier), Michelle (Raynald Chouinard), Marcel (Carole Guay), Yves (Chantal Cusson) et Claude ; ses petits-enfants : Vincent, Jean-Philippe, Alexandre, Stéphane, Caroline, Étienne, Jean-Mathieu, Gabriel, Ève, Cynthia, Vanessa, Samuel et Laurence ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Victor (feu Cécile Bernard), feu Louis-Philippe (feu Rose-Hélène Toulouse), feu Paul-Henri (feu Rollande Quirion), feu Pierre-Albert (feu Yolande Mathieu), feu Thérèse (feu Auguste Lagueux), Marc-André (feu Monique Poulin), feu Madeleine (feu Victor Jacques), Hélène (Dominique Dallaire) et Gabrielle (Gaby) (Yves Larochelle). Elle était la belle-sœur de Rolande (feu Conrad Martin) feu Laurette, feu Rose-Hélène, Anita (feu Hermil Lessard), Thérèse (feu Lucien Lacasse), Louisette (Marc Gosselin), Gaston (France Bolduc), Marielle (Raynald Roseberry), Normand (feu Joanne June Lacasse). La famille désire remercier tout le personnel du CHSLD de St-Anselme pour les merveilleux soins prodigués.