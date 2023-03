PROULX, Jean-Yves



Au Centre d'hébergement de Limoilou, le 1er mars 2023, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Jean-Yves Proulx, fils de feu madame Béatrice Richard et de feu monsieur René Proulx. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles par la suite. Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : feu Lucille (feu Gilles Cantin), Monique (feu André Hamel), Louise (feu Lorenzo Tremblay), feu Jean-Guy (feu Francine Gaulin), Roger (Paulette Verret), feu Jacques (Ginette Rousseau) et Solange (Jean-Louis Martin) ainsi que ses neveux et nièces. Merci spécial au personnel du Centre d'hébergement de Limoilou pour les bons soins dont bénéficiait Jean-Yves lors de son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, Québec, Québec, téléphone : 418 682-6387, Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.