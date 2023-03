VILLENEUVE, Rodrigue



À l'Hôpital Général de Québec, le 6 mars 2023, à l'âge de 88 ans et 6 mois, est décédé monsieur Rodrigue Villeneuve, époux de feu madame Colette Parent, fils de feu madame Marie-Jeanne Fortier et de feu monsieur Pierre Villeneuve. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :, de 9 h à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement. Il laisse dans le deuil sa fille Brigitte (Jean Goulet); leurs enfants Sébastien, Juliette, Gabriel, Andréanne (Keven), Jean-Alexandre (Katherine) et Pierre-Olivier; ses neveux et nièces : Mario, Anne et Jean-François Giroux (Michelle Lapointe); ainsi que sa belle-soeur Georgette Dery. Outre son épouse Colette, il est parti rejoindre son fils Pierre; son frère et ses soeurs : Judith, Marie-Paul, Pierrette (feu Robert Martineau) et Jean-Marc (Georgette Dery). La famille souhaite remercier tout le personnel du centre d'hébergement Hôpital Général de Québec pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale. Site Web : https://fondationfais.org/ Des formulaires seront disponibles sur place.