DUVAL, Jacques



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 4 mars 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Jacques Duval, conjoint de dame Pierrette Bolduc, fils de feu monsieur Henri Duval et de feu Rabella Poulin (dit Arabella). Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à la :le dimanche 19 mars 2023 de 19 h à 21 het le lundi 20 mars 2023 de 9 h à 10 h 30.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Pierrette; ses fils: Jean-René Duval (Julie Rémillard), Nicolas Duval (Geneviève Auger) et la mère de ceux-ci Colette Gamache; ses petits-enfants : Molly et Emmanuel; son frère André Tremblay et sa soeur feu Monique Tremblay, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825, boulevard Henri-Bourassa, bur. 405, Québec Qc, G1J 0H4, tél.: 418-525-4385, www.fondationduchudequebec.org