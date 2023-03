FORTIN, Raymond



À l'Hôpital de Montmagny, le 6 mars 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Raymond Fortin, fils de feu dame Jeanne d'Arc Bernier et de feu monsieur Nazaire Fortin. Il demeurait à Cap-Saint-Ignace. Il laisse dans le deuil ses fils : Sylvain (Nathalie Couette et sa fille Sandrine), Simon (Annie Massé) et Rémi Fortin ainsi que leur mère Gemma Bernier; ses petits-enfants : Éliane Fortin et Gabriel Fortin (et sa mère Lyna Tremblay). Il était le frère et le beau-frère de : Jeannine (feu Denis Coulombe), Pierre (Lyne Trudel), Roland (Claudette Gendron), Jean-Claude (Lisette Corneau), Gervaise, Denis (Nathalie Marotte), Odette (René Lachance) et Yvon Fortin. Sont aussi affectés par son départ, sa compagne des dernières années Aline Lessard et les membres de sa famille, les membres de la famille Bernier, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(es), tout particulièrement les membres de la Garde Paroissiale de Cap-Saint-Ignace ainsi que des Chevaliers de Colomb. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leur soutien, la qualité de leurs soins et de leur approche. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix. Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 17 mars de 19h à 21h et le samedi 18 mars à compter de 9h.et de là au crématorium. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.