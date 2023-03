BLAIS, Réjean



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 février 2023, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Réjean Blais, époux de dame Diane Poulin, fils de feu monsieur Émile Blais et de feu dame Amarillis Guillemette. Il demeurait à Lévis.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Diane; ses fils : Jean-François (Geneviève Simard) et Pierre-Yves (Sindy Houdayer); ses petits-enfants : Loric, Gabriel et Norah; son frère Roger (Julienne Ouellet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Poulin : Francine, feu Pierre (Micheline Thibault), René (Francine Laganière), Dany (Réjean Deroy), feu Sylvie (Marius Laperrière) et Yves (Claire Gaudreau), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, plus particulièrement l'équipe soignante des soins palliatifs, pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (l'I.U.C.P.Q.), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, www.fondation-iucpq.org ou à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, www.cancer.ca.