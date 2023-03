RIOUX, Emile



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 28 février 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Emile Rioux, époux de madame Nicole Pruneau, fils de feu madame Yvonne Dugas et de feu monsieur Charles Rioux. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 17 h à 18 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Katie (Yvon Simard), Manon (Gaétan Chabot), Nadine (Claude Raymond) et Judith; ses petits-enfants : Ken Labrecque, Tania Labrecque (Guillaume Buissière) et Sarah-Maude Albert (dit Xavier); ses arrière-petits-enfants : William et Anthony; ses sœurs : Robertine (feu Pierre Pineau), Yvonne, Alice (Christian Ouellet) et Claire (Paul Grenier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pruneau : Pierrette (André Juneau) et André (Suzie Gravel), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'institut universitaire de cardiologie de pneumologie de Québec (Hôpital Laval) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Téléphone : 418 656-4999, Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.