GIROUX, Marie Audet



À son domicile de Plessisville, le vendredi 3 mars 2023, est décédée à l'âge de 84 ans, Mme Marie Audet, épouse de feu Gilles Giroux. Elle était la fille de feu Hector Audet et de feu Éléonore Laliberté. Elle laisse dans le deuil ses fils : Sylvain (Isabelle Fillion), Mario (Nicole Charbonneau) et Daniel (Nathalie Bergeron) ; ses petits-enfants : Geneviève (Éric), Matthieu (Stacey), Caroline (Louis), Alexandre (Marie-Ève), Valérie (Valentin), Samuel (Abigaël), Audrey (Guillaume) et Simon ; ses arrière-petits-enfants : Félix, Ève, Émilien, Vincent, Allison, Arthur, Chloé, William, Jules, Thomas, Charlotte, Philippe, Joséphine et Adélaïde. Elle était la soeur de : Roger (Denise Giguère), feu Soeur Gertrude, feu Irène (feu Cléophas Adam) et Jeanne-Paul (feu Roland Filteau). Elle laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Giroux, plusieurs neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Un remerciement spécial à l'équipe des soins à domicile du CLSC de La Samarre pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable àhttps://www.jedonneenligne.org/chslde/DIM/au 1450, avenue TrudellePlessisville, Québec, G6L 3K4ou sur le site internetdu complexe funéraire.