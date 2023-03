BOULANGER, Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 mars 2023, à l'âge de 98 ans, est décédé monsieur Claude Boulanger, époux de feu madame Lucille Lamontagne. Il était le fils de feu monsieur Louis-Ernest Boulanger et de feu madame Lucienne Mercier. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 9h30 au centre commémoratifMonsieur Boulanger laisse dans le deuil ses enfants : Marie (Roger Vachon), Diane, Jean (Hélène Marcoux) et Nathalie (Pierre Thériault) ; ses petits-enfants : Marie-Josée (Michel Lafleur) et Anik Vachon, Valérie Boulanger-Gauthier (Martin Gauthier) et Geneviève Boulanger (Mathieu Proulx), Philippe (Valérie Amyot) et Antoine Boulanger (Sophie Barnes), Guillaume (Emilie Dugal) et Maxime Cyr, Elyse-Ann (Charles Poulin), Sarah-Maude (Gilles Jung) et Raphael Thériault (Ann-Félixe L. Lachance) ; ses arrière-petits-enfants : Roxanne, Alexandra, Emma-Rose, Béatrice, Isaac, Henri, Sophia, Florence, Xavier, Justine, Zoé, Xavier et Antoine; son arrière-arrière-petit-fils Thomas ; son frère et sa sœur Denise (feu André Deschamps) et Yves (Gisèle Fortier) ; sa belle-sœur Gilberte Dumont (feu Luc Boulanger) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements spéciaux au personnel des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, au personnel de la résidence Chartwell Trait-Carré ainsi qu'à celui du Faubourg Giffard.