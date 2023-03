FRENETTE, Diane



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 mars 2023, à l'âge de 73 ans et 4 mois, est décédée madame Diane Frenette, épouse de monsieur Gérald Guillot, fille de feu madame Germaine Cantin et de feu monsieur Télesphore Frenette. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auElle laisse dans le deuil ses enfants: Mélanie (François Asselin) et François; ses petits-enfants: Laurie Asselin et Alexandre Asselin; sa soeur Lisette; ses beaux-frères et belles-soeurs: Denise (Martin Caron, feu Noël Ferland), Monique (Gérard Côté), Gaëtane (Denis Breton, feu Herman Bluteau), André (Lise Bédard), Doris (Raymond Couture), Christiane (Gilles St-Hilaire); ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Outre son époux et ses parents, elle est partie rejoindre ses frères et soeurs: Gaëtan, Stella et Onil; ses beaux-parents, monsieur Armand Guillot et madame Clara Bourbeau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec à l'adresse suivante, site web : www.societealzheimerdequebec.comDes formulaires seront disponibles sur place.