MARCOTTE, Adrien



Au CHSLD Ste-Monique, le 4 mars 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Adrien Marcotte, époux de feu madame Eveline Alain et fils de feu monsieur Léonidas Marcotte et de feu madame Anne-Marie Barrette. Il demeurait à Portneuf. Monsieur Marcotte laisse dans le deuil sa fille Linda (Roger Cloutier); ses petits-enfants: Myriam (Mathieu Gendron) et David (Carolane Lecours); ses arrière-petites-filles: Laurie et Sofia Gendron; ses frères et sœurs de la famille Marcotte: Adrienne (feu Jean-Denis Cossette), feu Carmen (feu Maxime Linteau), feu Jeannine (feu Georges Leclerc), feu Léopold (feu Marie-Claire Voyer), Fleurette (feu Marcel Leclerc) et feu Yvon (Lucienne Grandbois); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Alain: feu Éliane (feu Dominique St-Onge), feu Gilbert (feu Aline Langlois), Marcel (Marie-Claire Lortie), feu René (Estelle Paquet), feu Gaston (Lucette Leclerc) et Aldor (Nicole Bélanger). Il laisse également dans le deuil la famille Genois (feu Carmen Châteauvert), Claire Falardeau sa compagne des dernières années ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du CHSLD Ste-Monique pour les bons soins prodigués et leur humanisme.La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 9h30 sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la fondation de l'hôpital Ste-Monique. https://www.chsld-ste-monique.com/