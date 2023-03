LAINÉ, Marcel



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 22 février 2023, à l'âge de 92 ans et 10 mois, est décédé monsieur Marcel Lainé. Il était l'époux de feu dame Denise Turgeon et le fils de feu dame Adrienne Bergeron et de feu monsieur Damase Lainé. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Le cercueil sera par la suite déposé dans sa crypte au Mausolée de La Souvenance, auprès de son épouse. Pour ceux qui ne pourront être présents à la liturgie, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil ses enfants : Linda, Jean (France Robitaille) et Micheline (Claude Labrecque); ses petits-enfants : Jackie, Jimmy, Maxim, Marilynn, Danny et Emmy; ses frères et sœurs : feu Denise (feu Dr Raymond Bélanger), feu Jean (Christiane Gamache), feu Jocelyne, feu Michelle (feu Fernand Simard), feu Lise, feu Pierre (Lise Tom), Monique (feu Jean-Guy Pouliot) et Andrée (feu Jacques Laroche); son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Turgeon : feu Ginette (feu Claude Gauvin), feu Pierrette (feu Jean Bourget), Lise et Jean (Denise Fontaine); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des 7e et 8e étage de l'Hôpital Saint-François d'Assise, plus particulièrement la Dr Sophie Breton et son équipe. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, au 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, site Web : www.societealzheimerdequebec.com