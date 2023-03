TESSIER, Gaston



À son domicile, le 10 mars 2023, à l'âge de 83 ans et décédé Monsieur Gaston Tessier, époux de feu Nicole Bélanger, fils de feu de Virginie Delisle et de feu Ludger Tessier. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laIl laisse dans le deuil son fils; Luc Tessier (Nathalie Chamberland), sa petite fille; Mélina Tessier, ses frères et sœurs; Jean-Guy (feu Rachel Jobin), Yvette, Jacques, Gilles (Jeanne Matte), Jules (feu Diane Gauthier (Nicole Lacroix), Yvan (Michèle Boutin), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bélanger; feu Gilles Bélanger (Pierrette Magnan), Lise Bélanger (Richard Piché) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis.es. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer. Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca