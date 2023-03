LEJEUNE, Philippe



À Québec, le 24 janvier 2023, à l'âge de 41 ans, est décédé accidentellement monsieur Philippe Lejeune. Né à Québec le 7 octobre 1981, il était le fils de dame Martine Pilote et de monsieur Robert Lejeune (Chantal). Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Il laisse dans le deuil son fils Joey et sa mère Cathy Maltais; sa sœur Myrianne (Régis Girard); son neveux Élie; son filleul William Moisan ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Les Funérailles sont sous la direction de :