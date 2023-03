FAUCHER-HUOT, Agathe



À l'Hôpital Général de Québec, le 23 février dernier est décédée, à l'âge de 94 ans, madame Agathe Faucher épouse de feu Jean-Claude Huot. Elle était la fille de feu Nazaire Faucher et de feu Yvonne Faucher. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Martine (André Couture), Bruno (Julie Massé), Bernard (Annette Montminy) et Simon (Diane Gravel); ses petits-enfants : Valérie (Richard), Guillaume (Mélissa), David (Julie), Maxime (Noémie), Jean-Michel et Marilyn (Stéphane); ses arrière-petits-enfants : Chloé, Béatrice, Théophane, Marion, Béthanie, Célestine et Camille. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : feu Marie-Jeanne (feu Paul-Émile Bêty), feu Gisèle (feu Christophe Turgeon), feu Victorin (feu Marie-Rose Bélanger), feu Hélène, Sr Édith, feu Rémi (Père blanc d'Afrique), feu Pierre (Thérèse Fecteau), feu Henri, Yvon (Lorraine Parent), Louis (feu Édith Chassé), feu Julien (feu Pauline Labbé) et feu Michel; ses beaux-frères et ses belles-sœurs : feu Simone (feu Marcel Trudel), feu Monique, feu Raymond (Yvette Jobin), feu Robert (feu Jacqueline Simard), feu Sr Colette AMJ, Gaston (Huguette Boivin), Micheline Blanchet et Solange Duguay, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances audès 10h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec (1040 Av. Belvédère #305, Québec, Québec G1S 3G3).Nous désirons remercier le personnel soignant des unités 300 et 550 de l'Hôpital Général de Québec, pour leur dévouement auprès de notre mère.