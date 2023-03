PLAMONDON, Paulin



Au Centre hospitalier affilié universitaire de Trois-Rivières, le 24 février 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Paulin Plamondon, époux de feu dame Lucie Gauvin conjoint de dame Denise Bousquet, fils de feu monsieur Paul-Émile Plamondon et de feu dame Cécile Cantin. Natif de Saint-Raymond il demeurait à Trois-Rivières. La famille recevra les condoléances aule vendredi 24 mars 2023 de 19 h à 21 h etde 9 h 30 à 10 h 30.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laOutre sa conjointe Denise Bousquet, monsieur Plamondon laisse dans le deuil ses enfants : Benoit (Nathalie Germain) et René (Céline Chateauvert); ses petits-fils: Pierre-Luc et Michael (Audrey Latulippe); ses frères et sœurs : feu Françoise (René Robitaille), feu Jean-Paul (Micheline Leclerc), Claude (Solange Cantin), Marcel (feu Colette Cantin), Suzanne (Armand Gingras), Jocelyn (Nicole Brunelle), Hélène (feu Réjean Paquet), Lina (Claude Moisan), Simon (Claudette Boivin), Gervais ( feu Lina Germain, Diane Côté) et Véronique (Gaétan Girard); son beau-frère de la famille Gauvin : Roger Gauvin (feu Gabriel Demarais); les enfants de sa conjointe : Marie-Josée et Ghislain Goudreault; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bousquet : Francine (Louis Beauregard), Reynald (Claudette Marquis), Sylvie (Rosaire Landry) et Johanne (Richard Caux) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Trois-Rivières pour leur dévouement, leur humanité et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison d'aide La Villa St-Léonard. Des formulaires seront disponibles au salon de la coopérative.