LORD, Jean-Marie



Au Centre Champlain des Montagnes, le 16 janvier 2023, entouré de l'amour de ses proches, à l'âge de 83 ans et 3 mois, est décédé monsieur Jean-Marie Lord, époux de madame Denyse Chouinard. Natif de St-Pamphile, dans le comté de L'Islet, il était le fils de feu Amédée Lord et de feu Rose Leclerc.Outre son épouse des 60 dernières années, il laisse dans le deuil ses enfants : Jocelyn (Manon Alain) et Nathalie (Jean-Claude Robitaille); ses petites-filles : Jessyca Lord (Andy Gingras) et Véronique Lord (Alex Tremblay). Il était aussi le frère d'André (Normande St-Pierre). Il était le beau-frère des membres de la famille Chouinard : feu Yvette (feu Roger Lizotte), feu Yvan (feu Chantale Ouellet), Doris (feu Lauréat Anctil), feu Raymonde (feu Denis A. Pelletier), feu Denis (Flore Pelletier), Aline (feu Roger Cloutier), feu Louise (Yvon Miville), Céline (Yvon Beaulieu) et Chantal (Gérald Leclerc). Sont aussi affectés par son départ, les membres de sa 2e famille Lord : Jean-Yves, France, Fernand, Sylvie, Linda et Marie-Claude; sa filleule : Nancy Chouinard et son filleul : Michel Latulippe, ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Papa a résidé au Centre Champlain des Montagnes les 15 derniers mois de sa vie, entouré de personnels attentionnés à ses besoins autant physiques qu'affectifs, agissant avec lui comme s'il était un membre de leur famille. Nous sommes très privilégiés d'avoir pu compter sur votre soutien et votre accompagnement particulièrement dans les derniers moments. Merci à ces anges dévoués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 11h15 à 14h15.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Pierre-aux-Liens à une date ultérieure.