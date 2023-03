LECLERC, Guy



Suite à une longue maladie, c'est à l'Hôtel Dieu de Lévis, le 5 mars 2023, à l'âge de 83 ans et entouré de l'amour de sa famille qu'est décédé monsieur Guy Leclerc, époux adoré de madame Julienne Turmel, fils de feu madame Antoinette Moreau et de feu monsieur Herménégilde Leclerc. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil, outre sa merveilleuse épouse, son fils Mario (Sylvie Aubert), sa fille Sylvie (Réjean Nadeau) et sa petite-fille adorée Mathilde. Il était le frère de feu Jean-Louis, feu Françoise (feu Pierre Belleau), feu Lilianne (feu Yvan Déchène), feu Marcel (Raymonde Turmel), feu Jacques, Andrée (Denys Gaumond), Benoît (feu Magella Careau), Micheline (feu Ghislain Savoie), feu Michelle (feu Paul-André Émond), feu Claude (feu Claire Bouchard), feu Claudette et de Carole (Vital Landry). Il était le gendre de feu Julie Lemay et de feu Hector Turmel et laisse également dans le deuil ses belles-soeurs et ses beaux-frères de la famille Turmel : Raymonde (feu Marcel Leclerc), Gilles (Ghislaine Lambert), Gisèle (feu Michel Longchamps), Aline (Michel Laroche) et feu Ronald Bergeron; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier ceux et celles qui lui ont prodigué des soins durant les dernières années de sa vie et tout particulièrement, ses précieux médecins le Dr Antoine Babin et la Dre Julie Beaudoin de même que son ange gardien Sylvie Boilard. Merci également à ceux et celles qui nous ont accompagnés durant cette difficile épreuve, tout spécialement à sa belle-soeur Gisèle. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) https://fondation-iucpq.org/je-donne/.La famille vous accueillera aude 10h à 13h.