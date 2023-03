THOMASSIN, Jacqueline Guérin



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 23 février 2023, à l'âge de 91 ans et 9 mois, est décédée madame Jacqueline Guérin, épouse de feu monsieur Léonard Thomassin, fille de feu madame Rose Tremblay et de feu monsieur Alphédor Guérin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Joachim à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Richard, Francine (Alcide Roy) et Jean (Céline Lacasse); ses petits-enfants : Frédérick, Vincent, Sandra, Mathieu, Michaël, Elaine, Jade Amélie, Katherine, Sébastien, Sarah et Laurence-Émilie; ses arrière-petits-enfants : Charles, Jake, Zack, Tyler, Zoé, Rosana, Émile, Coralie, Jacob et Raphaël, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux Léonard Thomassin; ses enfants : petit André, André, Marcel (Nicole Caron) et Lucie (Jacques Petitclerc); ses parents : Rose Tremblay et Alphédor Guérin; son frère : Maurice Guérin; ses beaux-parents : Alphonse Thomassin et Démérise Paquet; ses beaux-frères et belles-sœurs : Raymond Thomassin (feu Noëlla Saillant), Rita Thomassin, Rosario Thomassin (feu Rosalma Dupont), Jacqueline Thomassin (feu Roland Morin), Simone Thomassin (feu Maurice Guay), Jeannine Thomassin (feu Fernand Pelletier), Noël Thomassin (feu Marie-Claire Gagné), Noëlla Thomassin (feu Pierre Gagnon), Charles-Arthur Thomassin (Feu Marie-Lourde Racine) et Paul-Armand Thomassin.