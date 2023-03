LEFEBVRE FONTAINE, Mélissa



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 2 mars 2023, à l'âge de 33 ans, est décédée madame Mélissa Lefebvre Fontaine. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Rédempteur. Elle laisse dans le deuil son conjoint Pierre-Olivier Asselin et sa fille Olivia Asselin; ses parents: Gaëtan Fontaine (Sylvie Meloche) et Claudine Lefebvre (Gilles Trudel); sa sœur Marilyne (François Brunelle); ses beaux-parents: Yves Asselin et Linda Noel; son beau-frère Louis-Mathieu Asselin (Ariane Béland) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant en hémato-oncologie des hôpitaux de l'Enfant-Jésus, de l'Hôtel-Dieu de Lévis et de Maisonneuve-Rosemont pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus) ou à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (FHMR), dédié au département d'hémato-oncologie. La famille vous accueillera auà compter de 10h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille par le biais de notre site www.groupegarneau.com le dimanche 19 mars à 13h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".