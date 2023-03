CHIASSON, Albert



Au CHSLD Jardins du Haut St-Laurent, St-Augustin-de-Desmaures, le 6 janvier 2023, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Albert Chiasson, conjoint de feu dame Pierrette Gilbert. Né à Atholville, Restigouche le 21 mars 1935, il était le fils de feu dame Lucienne Doiron et de feu monsieur Jarvey Chiasson. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9h30.Il laisse dans le deuil ses enfants : Danny (Katty Paradis), Diane (Christian Sauriol), Sylvie (Guy Béland), Roch, Annie (Michel Hivon), Nancy (François Paradis); ses petits-enfants : Janick (David Beaumont), Carol Ann (P.A. Cloutier), David, Virginie (Marc O. Adam), Félix; ses arrière-petits-enfants : Zack, Adam, Maya-Rose, Raphaël, Mary-Rose, Nathan ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie spécialement Christine Verret (Marco, Alexandra et Jacob), Guy Verret et tout le personnel du CHSLD Jardins du Haut St-Laurent pour les bons soins et leur gentillesse. Les Funérailles sont sous la direction de :