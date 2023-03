SASSEVILLE, Jean



À son domicile, le 7 mars 2023, est décédé à l'âge de 58 ans et 11 mois, monsieur Jean Sasseville conjoint de dame France Chamberland. Il était le fils de M. André Sasseville et de dame Gisèle Bernier. Il demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)sle vendredi 17 mars, de 19h à 21h et le samedi 18 mars 2023, de 11h à 13h50.et de là les cendres seront déposées au columbarium de la résidence funéraire. Il laisse dans le deuil sa conjointe France, son fils Thomas (Coralie Roger), sa fille Maxim (Henri Lepage); ses parents Gisèle et André Sasseville, son frère Michel (Micheline Harvey), sa belle-mère Liette Gingras (feu Raynald Chamberland), son beau-frère Éric Cham-berland (Véronique Doucet). Sont aussi affectés par son départ ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, les membres des familles Chamberland et Gingras, ses ami(e)s et collègues de travail, ainsi que les nombreux élèves du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Des remerciements sont adressés au Dr Denis Pelletier, ainsi qu'à M. Pierre-Luc Déry et Mme Marilyn Rozon du CLSC de La Pocatière pour la chaleur de leur accompagnement, leur soutien et les bons soins prodigués auprès de cet homme de coeur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Bouchard ou à la Fondation André-Côté ou à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Don en ligne : www.fondationbouchard.com ou www.fondationandrecote.ca ou www.fondationhndf.ca. Des formulaires seront disponibles au Collège.