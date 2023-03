DUFOUR, Ulysse



C'est dans une grande sérénité que Ulysse nous a quittés. Il a été un homme droit et la bonté de son cœur restera dans nos esprits. À l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, le 2 mars 2023, à l'âge de 93 ans et 6 mois, est décédé Monsieur Ulysse Dufour. Il était l'époux de Dame Élisabeth Bergeron et il demeurait à Saint-Hilarion.et l'inhumation se fera à une date ultérieure. Les membres de la famille accueilleront parents et amis(es) au funérarium de lale vendredi 17 mars de 19h à 21h et samedi, jour des funérailles, en l'église de Saint-Hilarion, à compter de 9h30. Monsieur Ulysse Dufour laisse dans le deuil son épouse : Élisabeth Bergeron; ses enfants : Hélène (Martin Dufour), Marc (Claudette Vandal), Denys (Nancy Turcotte); ses petits-enfants : Marianne, Émilie, Sarah-Maude; les enfants de Martin Dufour : Marie-Philip et Elliot, et leurs enfants Nolan et Lyam; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bergeron ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Il est allé rejoindre ses parents : Léopold Dufour et Lucianna Girard; ses frères et sœurs : Clovis (feu Germaine Maltais), Théodasie (feu Roland Audet), Rita (feu Benoit Tremblay), Ovila (feu Paulette Audet), Fernand (feu Fernande Boulanger et feu Anne-Marie Tremblay), Omer (feu Marguerite Chouinard), Robert (feu Rachelle Tremblay et Danielle Comeau), Angelo (feu Irène Savard). À celles et ceux qui avez su l'accompagner et le réconforter avec douceur et bienveillance, sachez que vous avez fait une différence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour le Fonds Général, des formulaires seront disponibles au funérarium et en l'église. La direction des funérailles a été confiée à la