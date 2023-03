BOURGET MAUPETIT, Yolande



À Lévis, le 23 février 2023, est décédée dame Yolande Bourget, épouse de feu Jacques Maupetit. Elle était la fille de feu Achille Bourget et de feu Simone Lemieux. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil son fils François (Hugo Boulet), ses frères et sœurs: Andrée (feu André Bilodeau), feu Jean-Claude, feu Henri, feu Pierre, Louise, Nicole (feu Lionel Sénéchal), Michel (Carole Houle), Luc, Lucie (Gérard R. Guay), la grande famille Maupetit de France dont son neveu Jean-Yves Bodin, neveux, nièces, cousins, cousines et ses amies Louise Couture et Josette Nadeau. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. La famille recevra les condoléances lors d'une rencontre amicale au :de 14 h à 15 h 45.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'organisme de votre choix. S.V.P., pas de fleurs ni de messes.