LABBÉ, Nicole



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 mars 2023, à l'âge de 71 ans, est décédée dame Nicole Labbé, fille de feu M. Jean-Paul Labbé et de feu dame Jacqueline Gosselin. Elle demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h30 à 10h50.Elle laisse dans le deuil sa fille Nathalie (Joël Wehren) ; ses petits-enfants : Jason, Noémie, Donovan et Mélissane ; ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs : Serge (France Delamarre), Jacques (Mona Lortie), Jean-Marc (Sylvie Labbé), feu Christian, Donald (Sylvie Bonsaint), France, Guy (Martine Gaudet), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement est adressé au personnel soignant de l'unité de soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3, Tél. 418 683-8666