MARTINEAU, Nathalie



À son domicile de Saint-Apollinaire, le 4 mars 2023, entourée de l'amour des siens, est décédée à l'âge de 57 ans, madame Nathalie Martineau, épouse de monsieur Laurent Labrecque. Elle était la fille de feu Benoit Martineau et de feu Monique Champagne. Native de Sainte-Agathe, elle résidait à Saint-Apollinaire. La famille recevra vos condoléancesElle laisse dans le deuil outre son époux Laurent, ses filles : Caroline (Pierre-Luc Bergeron), Valérie (Simon Fortin) et ses petits-enfants adorés : Noémie, Elliot, Rosie. Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs : Marielle, Marie-Andrée (Germain Marcoux), Jean-Pierre (Anne Fillion), feu Sonia, Frédéric (Julie Richer), Maxim (Sonia Rousseau). Sont également attristés par son départ, son beau-frère et belle-soeur : Jocelyn Labrecque (Lorraine Laroche) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s.