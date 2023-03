TARDIF, Patrick



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 3 mars 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Patrick Tardif. Il était le fils de feu Joseph Tardif et de feu Cécile Paradis. Il demeurait à Saint-Isidore. La famille vous accueillera à la:le samedi 18 mars 2023 de 13h à 14h15 pour recevoir les condoléances.Il laisse dans le deuil: ses neveux et nièces pour qui il aura été comme un second père: Marlène (feu Claude Racicot), André, Martine (Mario Fortin), Chantal (Richard Aubé), Marie-Josée (Patrick Fortin) et Guy (Élise Fortin); ses frères et ses sœurs Tardif: feu Jean-Charles (feu Marie-Perle Genest), feu Arthur (feu Annette Chartier), Anne-Marie (feu Jean-Marie Levasseur), Claire-Hélène (feu Jules Blouin). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Des dons à Diabète Québec seraient appréciés https://www.diabete.qc.ca/fr/ La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la