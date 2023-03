PAPILLON, Marc



C'est avec beaucoup de tristesse, que nous vous faisons part du décès de monsieur Marc Papillon, à l'âge de 54 ans, le 19 février 2023, à Lévis. Il était le fils de madame Françoise Michaud et de feu monsieur Réjean Papillon. Il demeurait à Québec. Outre sa mère, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Denise, Alain, Yvon, Michel (Christiane Bouchard), Jacques (Francine Fournier), Nicole, Paul (Lise Blouin), Lise (Réjean Rousseau), Linda (Yvon Dufresne) et Raynald (Marie-Claude Nadeau). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille a confié monsieur Papillon auVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladie du Cœur (https://www.coeuretavc.ca/).