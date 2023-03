LEFRANÇOIS, Jocelyn



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 janvier 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jocelyn Lefrançois, époux de madame Michelle Fréchette, fils de feu madame Georgette Bolduc et de feu monsieur Lucien Lefrançois. Il demeurait à Québec.Outre son épouse Michelle, il laisse dans le deuil ses enfants : Éric (Angèla Doucet) et Catherine (Robert Beaulieu); son frère Jean-Louis (Hélène Marceau); son beau-frère feu Réjean Fréchette (feu Nicole Blouin), ses belles-sœurs : Mireille (Pierre Destrempes), Pierrette (Angelo Lane) et Francine (Roger Houle), ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 14 h 45.La famille remercie l'ORL, Dr Marcel Camirée, ainsi que toute l'équipe de radio-oncologie, en particulier le radio-oncologue, Dr André Fortin et la nutritionniste, Josée Desjardins, sans oublier les médecins des soins palliatifs qui lui ont permis de partir tout en douceur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies de l'œil, 1100 rue Bouvier, bureau 010, Québec, G2K 1L9Site Web : www.fondationdesmaladiesdeloeil.org